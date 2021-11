Alabama Hot Six : Kartenverkauf startet: Boogie und Jazz in der Stadthalle Uetersen

Neben den Jazzern aus Uetersen stehen Pianist Matthias Schlechter und Schlagzeuger Jochen Reich auf der Bühne. Der Kartenvorverkauf für das Konzert im Februar 2022 hat bereits begonnen.

Uetersen | Die Jazzer sind zurück! Die bekannte und beliebte Dixielandband Alabama Hot Six tritt nach coronabedingter Zwangspause wieder auf. Und zwar in Uetersen. Karten für die Veranstaltung „Dixie meets Boogie“ am Sonnabend (19. Februar) gibt es bereits jetzt im Presse-Café Uetersen, Am Markt 4. Der Vorverkauf hat begonnen Endlich wieder Jazz, endlich w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.