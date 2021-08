Konzert im Kloster Uetersen : Kammermusik mit dem Trio Flautinuo in der Gräfin-Bredow-Scheune

Ein weiteres Sommerkonzert steht an. Für Sonntag (22. August) hat sich das Trio Flautinuo angesagt. Die Damen haben sich der Kammermusik verschrieben. Aufgrund von Corona wird es zwei Konzerte geben.

Uetersen | Coronakrise hin oder her: Die Sommerkonzerte in der Klosterscheune Uetersen gehen am Sonntag, 22. August, weiter. Nach den beiden ersten Sommerkonzerten in der Gräfin-von-Bredow-Scheune inmitten des Klosters freuen sich die Klosterfreunde, dass dem Publikum mit dem Trio Flautinuo ein weiterer kultureller Leckerbissen geboten werden kann. Unter dies...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.