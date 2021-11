Kinder- und Jugendbuchwochen : Ein Autor zum Anfassen: Andreas Schlüter liest in Uetersener Bücherei

Der Hamburger Schriftsteller war zu Gast in der Stadtbücherei, um dort im Rahmen der Kinder- und Jugendbuchwochen aus seinem Abenteuerroman „Survival“ vor Fünft- und Sechstklässlern zu lesen.

Uetersen | Einen echten Autor live erleben – einen Schriftsteller, dessen Bücher man vielleicht schon gelesen hat. Für Mädchen und Jungen der fünften und sechsten Jahrgangsstufe der Rosenstadtschule ging dieses Abenteuer am Dienstag (16. November) in Erfüllung. Im Rahmen der diesjährigen Kinder- und Jugendbuchwoche schaute Andreas Schlüter in der Stadtbücherei U...

