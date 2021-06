Nach über acht Monaten : Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle in Uetersen steht vor Wiedereröffnung

Gute Nachricht für alle Badefreunde in der Region. Obwohl die Eintrittspreise stabil geblieben sind, ist aber noch längst nicht alles wieder erlaubt.

Uetersen | Die Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle wird am Montag (14. Juni) für alle Nutzer (Öffentlichkeit, Schulen, Vereine) wieder geöffnet. Das teilt die Stadtverwaltung Uetersen in einer Vorlage zur Sitzung des Umwelt- und Sozialausschusses am Donnerstag (10. Juni) mit. Die Uetersener Schwimmhalle am Kleinen Sand ist bereits seit Montag (2. November 2020) gesch...

