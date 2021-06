Jubiläum im Oktober : So hat sich Uetersens Fußgängerzone in 40 Jahren verändert

Am 1. Oktober 1981 wurde der Schlussstein gesetzt: Die etwa 400 Meter lange Klön-, Bummel- und Einkaufsmeile war fertig. An das Datum soll während des Holsteiner Apfelmarkts im Oktober erinnert werden.

Uetersen | Wer hat's gewusst? Am 1. Oktober dieses Jahres wird die Uetersener Fußgängerzone 40 Jahre alt. Der Schlussstein in Höhe des Pressehauses erinnert auch heute noch an dieses Datum. Die heutige Klön- und Einkaufsmeile ist das Herz der während der 1970er Jahre eingeleiteten und vom damaligen Bürgermeister Waldemar Dudda (SPD) maßgeblich bestimmten großen ...

