Sommer im Kloster Uetersen : Grünes Licht für Konzert-Auftakt mit Jazz-Bassist Paul G. Ulrich

Die Klosterfreunde richten die Konzertsaison 2021 aus und freuen sich, dass es nun endlich wieder losgeht mit dem Musizieren vor uralten Bäumen. Neben Ulrich sind am 6. Juni zwei weitere Musiker zu Gast.

Uetersen | Auch wenn es zunächst so schien, als ob auch in diesem Jahr der Start der Sommerkonzerte durch Corona ausgebremst würde, freuen sich die Klosterfreunde Uetersen umso mehr, dass am Sonntag (6. Juni) die Konzertsaison starten kann. „JAZZ im Kloster“ heißt die Veranstaltung, welche um 17 Uhr im Garten der Gräfin-Bredow-Scheune starten soll. Paul G. Ul...

