Schnelles Internet : Nach Verzögerung: Breitbandausbau in Moorrege steht unmittelbar bevor

Mit dem Aufstellen der PoP-Station ist der Startschuss für Glasfaser in Moorrege gefallen. Im Juli beginnt der Tiefbau.

Moorrege | Der Breitbandausbau in Moorrege steht in den Startlöchern. Nach mehrmonatiger Verzögerung wurde am Mittwoch (28. April) die Hauptverteilerstation für das Glasfaserkabel, der sogenannte Point of Presence (PoP), neben der Feuerwache aufgestellt. Er wird einmal die Signale an sämtliche an das schnelle Netz angeschlossene Haushalte senden. Dafür wird der ...

