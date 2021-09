Interkulturelle Woche 2021 : Halbzeit in Uetersen: Vier weitere Kracher bis zum 10. Oktober

Corona ist noch nicht vorbei. Dem Virus zum Trotz findet in Uetersen derzeit eine Interkulturelle Woche statt. Das Programm besteht aus vielen Präsenzveranstaltungen. Vier Termine gibt es noch, auch eine Familienrallye.

Uetersen | Die Interkulturelle Woche 2021 in Uetersen ist gestartet. Zehn Veranstaltungen hat es schon gegeben, vier weitere folgen bis zum 10. Oktober. Den Akteuren hat der bisherige Verlauf Spaß gemacht. Auch Gerlinde Gröger, die am Mittwoch (29. September) mehr als zehn Frauen zum „Interkulturellen Walken“ in Langes Tannen begrüßen konnte. Eine Rallye d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.