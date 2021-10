Integration in Uetersen : Sammerh Shaker aus Syrien erhält Anerkennung als Augenärztin

Seitdem die syrische Augenärztin Sammerh Shaker 2016 in Uetersen eine neue Heimat fand, suchte und nutzte sie alle Möglichkeiten zur Ablegung einer Kenntnisprüfung, um die deutsche Approbation zu erhalten.

Uetersen | Mit strahlenden Augen erzählt die Augenärztin Sammerh Shaker, dass sie die Kenntnisprüfung für ihre Approbation als Medizinerin bestanden hat und zeigt auf ihrem Handy eine Ablichtung der Urkunde. Nun ist die Syrerin, die mit ihrer Familie seit 2016 in Uetersen lebt, berechtigt, in Deutschland als Assistenz-Augenärztin zu arbeiten. Dank an alle Unt...

