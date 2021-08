Beschluss im Umweltausschuss : Der Klimaschutzbeauftragte für Uetersen kommt nun doch

Dieter Schiplers Enthaltung vor wenigen Wochen führte dazu, dass die auch von seiner Fraktion befürwortete Stelle eines Klimaschutzbeauftragten für Uetersen nicht geschaffen werden konnte. Nun stimmte der SPD-Mann dafür.

Uetersen | Nun soll die Stadt Uetersen doch einen Klimabeauftragten bekommen. In einer erneuten Abstimmung im Sozial- und Umweltausschuss schloss sich Ratsherr Dieter Schipler (SPD) den Befürwortern an. In der Verwaltung wurde zwischenzeitlich das Klima-Navi eingeführt, mit dem Kommunen geeignete Maßnahmen zur Emissionsminderung ermitteln können. Nach einem n...

