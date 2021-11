Tierischer Einsatz : In Graben gerutscht: Feuerwehr Tornesch befreit Pferd aus Notlage

Das Tier war in der Straße In de Hude in einen Graben gerutscht und kam nicht mehr aus eigener Kraft heraus. Die Besitzerin rief die Brandschützer zu Hilfe.

Tornesch | Die Freiwillige Feuerwehr Tornesch hat am Mittwoch (17. November) ein Pferd aus einem Graben befreit. Wie Wehrsprecher Ralf Diedrichsen berichtete, war das Tier in der Straße In de Hude in einen Graben gerutscht und kam nicht mehr aus eigener Kraft heraus. Die Besitzerin alarmierte daher um 16.47 Uhr die Feuerwehr. Pferd mit Traktor aus Graben gezo...

