Arbeiten abgeschlossen : Im neuen Lüttensee in Tornesch schwimmen schon hunderte Fische

Das frisch angelegte Gewässer im Quartier Tornesch am See ist vollständig befüllt, 15.000 Kubikmeter Regenwasser befindet sich aktuell im See. Nach einer Sicherheitsprüfung soll ein Teil des Ufers freigegeben werden.

Tornesch | Kaum ist er voll, schon tummelt sich Leben im frisch angelegten Lüttensee in Tornesch: Seit Kurzem schwimmen Zander, Rotfedern, Stichlinge und Bitterlinge im namensgebenden Gewässer im Quartier Tornesch am See. Die Arbeiten am See, der sich auf einer Fläche von 5030 Quadratmetern erstreckt und an der tiefsten Stelle 6,5 Meter misst, sind abgeschlossen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.