Seniorenheim in Uetersen : Im Haus am Rosarium werden bald alle Besucher getestet

Insbesondere die alten Menschen sollen demnächst noch besser vor einer Corona-Ansteckung geschützt werden. Das Vorhaben der Landesregierung bringt auch im Uetersener Seniorenheim Haus am Rosarium Konsequenzen mit sich.

Uetersen | In Alten- und Pflegeheimen Schleswig-Holsteins sollen Besucher demnächst nur noch mit einem tagesaktuellen Corona-Test – unabhängig vom möglichen Genesenen- oder Impfstatus – Einlass erhalten. Die Landesregierung möchte damit die vulnerablen Gruppen, also die alten Menschen, schützen. Diese Vorschrift wird dann auch im Haus am Rosarium, dem Uetersener...

