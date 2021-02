Nachruf : Trauer um Ilse Rieth: Gründerin der Chorknaben Uetersen ist gestorben

1965 gründete Ilse Rieth die Chorknaben Uetersen. Im Alter von 92 Jahren ist sie am Dienstag verstorben.

Uetersen | Ilse Rieth, die Gründerin der Chorknaben Uetersen, ist tot. Die am 25. Juni 1928 in Hamburg-Bergedorf Geborene verstarb am Dienstag (2. Februar) im Senioren- und Pflegeheim Haus am Rosarium in Uetersen im Alter von 92 Jahren. Rieth ist Zeit ihres Lebens...

