Fußball-Bezirksliga : Heidgrabener SV verliert klar beim Titelanwärter TBS Pinneberg

Das Team von Trainer Ove Hinrichsen erwischte einen gebrauchten Tag. So war schon beim 0:3 zur Pause eine Vorentscheidung gefallen.

Heidgraben | Gegen Blau-Weiß 96 Schenefeld, das im Mai 2019 als Bezirksliga-Vizemeister als bis dato letztes Team aus dem Kreis Pinneberg sportlich in die Landesliga aufgestiegen war, hatten die Fußballer des Heidgrabener SV in jener Serie beide Duelle gewonnen (2:0 auswärts, 4:2 daheim). Bei TBS Pinneberg, dessen Verantwortliche im Sommer 2022 gerne in die Landes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.