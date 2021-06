Umstellung auf die Doppik : Heidgraben: Wirtschaftliches Handeln soll weiter in den Mittelpunkt rücken

In der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen in Heidgraben am Donnerstag werden sich die Politiker mit einem Leitbild und der Definition von Zielen im Produkthaushalt beschäftigen.

Heidgraben | Der Wechsel von der Kameralistik zu der an die kaufmännische Buchführung angelehnten Doppik (doppelte Buchführung) soll in der Gemeinde Heidgraben zum 1. Januar 2022 erfolgen. Der Fokus liegt dann nicht mehr auf einer Geldverbrauchsrechnung, sondern auf einer Ressourcenverbrauchsrechnung. Daher wird zukünftig Grundlage der Haushaltsplanung ein Produkt...

