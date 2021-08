Tat-Zusammenhang unklar : Heidgraben und Seestermühe: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Während die Täter in der Dorfstraße in Seestermühe Bargeld stahlen, ließen sie in der Uetersener Straße in Heidgraben Schmuck mitgehen.

Heidgraben/Seestermühe | In Heidgraben und Seestermühe (beide im Kreis Pinneberg) sind Unbekannte am Donnerstag (26. August) in Einfamilienhäuser eingebrochen. Das hat Polizeipressesprecher Lars Brockmann mitgeteilt. In beiden Fällen machten die Täter Beute. Beide Einbrüche geschahen tagsüber In Seestermühe drangen Unbekannte zwischen 13.30 und 14.40 Uhr gewaltsam in ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.