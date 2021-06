Heidgraben : Nach Suchaktion der Feuerwehr: Vermisste Katze taucht wieder auf

Das Tier wurde in einem Graben am Verbindungsweg vermutet, weshalb die verzweifelten Besitzer die Brandschützer zu Hilfe riefen. Obwohl die Feuerwehr die Suchaktion später abbrechen mussten, kam es zu einem Happy-End.

Heidgraben | Tierischer Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Heidgraben: Die Retter wurden am Sonntag (20. Juni) gerufen, um am Verbindungsweg in Heidgraben (Kreis Pinneberg) nach einer vermissten Katze zu suchen. Zwar verlief die Suche der Brandschützer erfolglos, das Tier tauchte aber noch am selben Abend unversehrt wieder auf. Das teilte Wehrsprecherin Vanessa...

