Bundesweite Aktion : Heidgrabener Grundschüler übergeben Klimabänder an Omas for Future

Die Kinder haben ihre Klimaschutz-Anliegen auf Stoffbänder geschrieben. Die Kreis Pinneberger Regionalgruppe der Omas for Future sorgt dafür, dass sie nach Berlin gebracht werden.

Heidgraben | Rund 150 Klimabänder haben die Schüler der Grundschule Heidgraben beschrieben oder bemalt. In kurzen Botschaften drücken die Kinder auf Stoffstreifen ihre Wünsche in Sachen Klimaschutz aus. Initiiert wurde die Aktion von der Kreis Pinneberger Regionalgruppe der Omas for Future. Sie brachten die Klimabänder auf den Weg nach Berlin. Man muss massiv da...

