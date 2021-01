Heidgraben : Gasflasche brennt in Rohbau am Eichenweg – Feuerwehr im Einsatz

Die Gasflasche war an einen Heizstrahler angeschlossen. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

Heidgraben | Einsatz am Freitagabend (29. Januar) für die Feuerwehr Heidgraben (Kreis Pinneberg): Der Alarm führte zirka 15 Retter mit ihren zwei Fahrzeugen an den Eichenweg. Gemeldet worden war ein Feuer in einem Rohbau. Ventil wurde geschlossen Den ersten Kr...

