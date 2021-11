Kosten für Grundeigentümer : Heidgraben: Einführung einer Straßenbaubeitragssatzung wird diskutiert

Bislang gibt es die vor allem von Grundeigentümern gefürchtete Straßenbaubeitragssatzung in Heidgraben nicht. Doch der Gemeinde geht es finanziell nicht gut. Jetzt soll hierzu ein Anwalt angehört werden.

Heidgraben | Gibt es in Heidgraben schon bald eine Straßenbaubeitragssatzung? Die finanziell angespannte Haushaltslage der Gemeinde könnte einen solchen Schritt erforderlich machen. Zumindest wird sich der Ausschuss für Bauwesen und Verkehr am Donnerstag (11. November) mit dieser Frage befassen. Sitzungsbeginn im Gemeindezentrum an der Uetersener Straße ist um 19....

