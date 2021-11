Weihnachtsmarkt in Heidgraben : Am vierten Adventssonntag gilt vor dem Markttreff die 2G-Regel

Nachdem der Weihnachtsmarkt in Präsenz 2020 coronabedingt ausfallen musste, soll in diesem Jahr wieder gemeinsam gefeiert werden. Und zwar am 19. Dezember.

Heidgraben | In Heidraben wird es, so die aktuellen Planungen, am vierten Advent (Sonntag, 19. Dezember) einen Weihnachtsmarkt geben. Dabei gilt die 2G-Regel. Es haben also nur vollständig Corona-Geimpfte und von Covid-19 Genesene Zutritt. Der Weihnachtsmarkt vor dem Markttreff beginnt um 13 Uhr und endet um 16 Uhr. 2020 fand der Markt online statt Manfred L...

