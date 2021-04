Defizitärer Haushalt : Feuerwehr, Schule und Co: Dafür gibt Heidgraben 2021 Geld aus

Einstimmig haben die Heidgrabener Politiker den Haushalt beschlossen. Die Finanzlücke beträgt 600.000 Euro.

Heidgraben | Nach intensiven Beratungen im Finanzausschuss haben die Heidgrabener Gemeindevertreter in ihrer Sitzung am 30. März den Haushalt, die Haushaltssatzung und das Investitionsprogramm für 2021 verabschiedet. Der Beschluss ist einstimmig gefasst worden. Der Haushaltsplan wird im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf 6.584.600 Euro und in der Ausgabe auf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.