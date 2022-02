Handball-B-Jugend : Mädchen des TuS Esingen feiern ersten Sieg in der Pokalrunde

Am zweiten Pokalrunden-Spieltag der weiblichen B-Jugend-Oberliga feiern die Tornescherinnen einen 20:17 (13:8)-Erfolg bei der HSG Holstein Kiel/Kronshagen. HC Quickborn trennt sich indes 21:21 von HSG Tills Löwen.

Tornesch | Am zweiten Pokalrunden-Spieltag der weiblichen B-Jugend-Oberliga ging es für den TuS Esingen zur Handballspielgemeinschaft der KSV Holstein Kiel und dem TSV Kronshagen in die Landeshauptstadt. Die Gastgeber kamen gut in die Partie und lagen in der zwölften Minute mit 6:4 vorn. Doch die Tornescher Handballerinnen waren bestens eingestellt und drehten b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.