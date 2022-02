Handball beim TSV Uetersen : Trainer Sören Stelling verlängert – und denkt an die Oberliga

Der Erfolgscoach schlug Angebote aus dem Jugend-Leistungsbereich und der Oberliga aus, weil er sich in der Rosenstadt wohlfühlt. Am Sonntag (27. Februar) steigt beim SC Alstertal-Langenhorn das erste Spiel des Jahres.

Uetersen | Ein Wechsel in die Männer-Oberliga („Das ist eine sehr, sehr attraktive Liga“) oder in den Jugend-Leistungsbereich hätte ihn „durchaus gereizt“. Doch nun entschied sich Trainer Sören Stelling dazu, für ein weiteres Jahr bei den Hamburg-Liga-Männern des TSV Uetersen zu verlängern: „Ich bleibe in der kommenden Saison beim TSV, und auch danach kann es no...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.