Handball-Hamburg-Liga Frauen : Moorreger SV kassiert zwei Niederlagen innerhalb von 29 Stunden

In seinem Nachholspiel-Marathon unterlag das Team von Trainer Andree Buhse erst der SG Niendorf/Wandsetal und dann beim Eimsbütteler TV. Bereits am Sonnabend (30. April) steht das Derby beim TSV Uetersen an.

Moorrege | Im Mammutprogramm von vier Spielen inn...

