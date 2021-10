Papiercontainer angezündet : Uetersen - Erst brennt es am Stichhafen – später am Weidenkamp

Zwei Einsätze gab es am Sonnabend für die Freiwillige Feuerwehr Uetersen. Es brannte am Stichhafen, und an der Jochen-Klepper-Straße musste eine Tür geöffnet werden. Ein Feuer am Weidenkamp wurde von Anwohnern gelöscht.

Uetersen | Die Feuerwehr Uetersen (Kreis Pinneberg) musste am Sonnabend (2. Oktober) gegen 18.35 Uhr ausrücken. Gemeldet wurde ein brennender Papiercontainer auf dem Containersammelplatz am Stichhafen. Bei Eintreffen des Löschfahrzeugs stand der Container bereits lichterloh in Flammen. Um das Feuer ersticken zu können und um letzte Glutnester zu löschen, wurde d...

