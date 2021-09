Theater am LMG Uetersen : Gymnasiasten bringen „Ein ungleiches Paar“ auf die Bühne

Neil Simon (1927 – 2018) stammte aus dem jüdischen Viertel in Brooklyn und lebte bis zu seinem Tod in New York. Er schrieb im Laufe seines Lebens so erfolgreiche Theaterstücke und Filmskripte wie kaum ein anderer. Seine Komödien begeisterten mit ihrem temporeichen Sprachwitz und der gleichzeitigen Sensibilität im Beschreiben menschlicher Schwächen. Simon zählt auch heute noch zu den populärsten amerikanischen Drehbuch- und Bühnenautoren.

Als Autor trat Simon zum ersten Mal 1955 am Broadway in Erscheinung, als ein Sketch-Programm mit seinen Texten Premiere feierte. Zuvor hatte er bereits für einige Fernsehserien die Drehbücher geschrieben. Den endgültigen Durchbruch erlebte er der in der Bronx Geborene 1963 mit seinem Stück „Barfuß im Park“ mit Robert Redford in der männlichen Hauptrolle.