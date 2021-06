Neubau soll 2021 fertig werden : Grundstein gelegt: Heidgrabens neue Feuerwache nimmt Gestalt an

Das neue Feuerwehrgerätehaus entsteht gegenüber der alten Feuerwache, die für eine moderne Wehr längst zu klein geworden ist.

Heidgraben | Das neue Feuerwehrgerätehaus in Heidgraben nimmt Formen an, davon konnten sich die Gäste der offiziellen Grundsteinlegung am Freitag (4. Juni) überzeugen. Bürgermeister Ernst-Heinrich Jürgensen (SPD) und Wehrführer Tobias Steffen setzten eine befüllte Zeitkapsel in die Mauern ein – für die Nachwelt. Das alte Gebäude dürfen wir nur noch mit Sondergen...

