Für ätherische Öle : Größtes Feld in SH: Jan Schmidt baut Lavendel in Moorrege an

Der Moorreger hat in seinem Heimatdorf das größte zusammenhängende Lavendelfeld in Schleswig-Holstein angelegt. Aus den lila blühenden Pflanzen werden ätherische Öle für Naturkosmetik gewonnen.

Moorrege | Mit seiner neuen Geschäftsidee bewahrte Unternehmer Jan Schmidt seine Mitarbeiter in Lockdown-Zeiten vor einer möglichen Isolation. Gemeinsam legten sie in Moorrege das größte zusammenhängende Lavendelfeld in Schleswig-Holstein an. Aus den Blüten entsteht Naturkosmetik. Ich habe eine hohe Affinität zur Provence und zur Lebensart in Südfrankreich. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.