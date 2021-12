Wiedereröffnung nach Sanierung : Gottesdienst und Führungen in der Uetersener Klosterkiche

Nach den Sanierungsarbeiten öffnet die Uetersener Klosterkirche mit einem Gottesdienst wieder ihre Türen. Nachmittags ist die Kirche für Besichtigungen und für Orgelkonzerte geöffnet.

Uetersen | Die evangelische Kirchengemeinde Am Kloster freut sich, nach fast eineinhalbjähriger Schließzeit der Klosterkirche den Gottesdienst am Vierten Advent, 19. Dezember, wieder in dem spätbarocken Backsteinbau feiern zu können. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr und wird mit einem Rahmenprogramm dem Anlass entsprechend gestaltet. Rahmenprogramm mit Gesa...

