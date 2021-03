Jubiläum in Uetersen : Mitglieder überraschen Adonai-Chorleiter Eberhard Kneifel mit Autokorso

Der Gospelchor wurde vor 25 Jahren von Kneifel gegründet. Der war sichtlich gerührt von dem Konvoi vor seiner Haustür.

Uetersen | Der Gospelchor Adonai feiert seinen 25. Geburtstag. Das ist in Pandemiezeiten keine leichte Aufgabe. Doch die Chormitglieder meisterten dieses Problem. Am offiziellen Gründungsdatum, dem 6. März, stiegen mehrere Choristen in ihre Autos oder schwangen sich auf ihre Fahrräder und fuhren im coronakonformen Konvoi zur Straße Dessauskamp in Uetersen. Dort ...

