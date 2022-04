Ein Politiker will handeln : Gibt es in Uetersen bald ein Ausbauprogramm für Radwege?

Nicht nur in Uetersen lässt der Zustand so manches Radwegs zu wünschen übrig. Aber eben auch dort. Dem soll jetzt begegnet werden – mit zusätzlichen Geldern im Haushalt. So möchte es Dieter Schipler von der SPD.

Uetersen | Der Straßenausbau in Uetersen habe zu ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.