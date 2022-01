Neue Details : Gewaltverbrechen in Tornesch: Opfer war Lebensgefährtin des Täters

Nach dem Gewaltverbrechen in Tornesch, bei dem eine 57-Jährige zu Tode kam, hat die Polizei am Mittwoch weitere Details bekanntgegeben.

Tornesch | Nachdem Polizeibeamte am Dienstag (11. Januar) die Leiche einer Frau in einem Wohnhaus in Tornesch gefunden haben, sind nun weitere Details zu dem Fall bekannt geworden. Wie die Beamten am Mittwoch (12. Januar) mitteilten, gehen sie nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem Gewaltverbrechen aus. 59-Jähriger hatte den Notruf gewählt Demnach wäh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.