Schulstart mit Luftballons : Gemeinschaftsschule Moorrege begrüßt 57 Fünftklässler

Die Schüler ließen Luftballons mit ihren Wünschen für die Schulzeit an der GemsMo in den Himmel steigen. Die Mädchen und Jungen werden in drei Klassen aufgeteilt.

Moorrege | In strahlende Gesichter schauten der Schulleiter der Gemeinschaftsschule Moorrege (GemsMo) Knut Avé-Lallemant und der Koordinator für die fünften und sechsten Klassen Marc Karbowski: Sie begrüßten in der Aula der Bildungseinrichtung 57 Fünftklässler und wünschten ihnen einen guten Schulstart. Einschulungsfeier mit buntem Programm Die Mädchen und...

