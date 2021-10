Gemeinschaftsschule Moorrege : Elternkritik am offenen Konzept reißt nicht ab: Das sagt der Schulleiter

Teile der Elternschaft, die die Einführung des offenen Lernkonzept an der Gemsmo kritisieren, haben während einer Schulverbandsversammlung ihrem Ärger über die erhöhte Eigenlernzeit Luft gemacht.

Moorrege | Die Kritik aus den Reihen der Elternschaft am neuen Lernkonzept der Gemeinschaftsschule Moorrege (Gemsmo) reißt nicht ab: Einige Eltern nutzten die jüngste Sitzung der Schulverbandsversammlung, um den Politikern ihren Unmut über das Konzept, so wie es seit Beginn dieses Schuljahres schrittweise an der Schule eingeführt wird, kund zu tun. Denn auf dies...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.