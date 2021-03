Polizei sucht Zeugen : Geldbörsen-Diebstahl bei Tedi in Uetersen: Jugendliche im Verdacht

Als zwei Frauen die fehlenden Portemonnaies bemerkten, sahen sie zwei Jugendliche aus dem Laden rennen.

10. März 2021, 17:50 Uhr

Uetersen | Die Polizei in Uetersen (Kreis Pinneberg) möchte zwei Diebstähle aufklären und bittet deshalb um Mithilfe der Bevölkerung. Am Mittwoch (10. März) wurden den Beamten gleich zwei Geldbörsen-Diebstähle gemeldet. Der Anruf wurde um 13.50 Uhr entgegengenommen.

Der Diebstahl wurde an der Kasse bemerkt

Die beiden bestohlenen Frauen gaben gegenüber den Beamten an, dass sie an der Kasse der Tedi-Filiale in der Fußgängerzone gerade bezahlen wollten, als sie unabhängig voneinander feststellten, dass ihre Handtaschen geöffnet worden waren. Darin verstaut hatten sie jeweils ihre Geldbörsen.

Zwei Jugendliche rannten aus dem Laden

Sie hätten anschließend beobachtet, dass zwei Jugendliche aus dem Geschäft rannten, ein junger Mann und eine junge Frau. Deren Fluchtrichtung ist nicht bekannt.

Wer zur Tatzeit etwas Verdächtiges bemerkt hat, also Hinweise geben kann, die zur Aufklärung dieser Straftat führen können, soll sich an die Polizeistation Uetersen unter Telefon (0 41 22) 7 05 30 wenden.