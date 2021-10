Gegen Bebauung der Feuchtwiese : BI Lebenswertes Uetersen gewinnt mehr als 100 Unterstützer

Innerhalb von zwei Tagen hat die BI mehr als 160 Unterschriften zum Bewahren der Feuchtwiese an der Kleinen Twiete gesammelt.

Uetersen | Langeweile hatten Bernd Szwirblatt, Christian Fladda und Heidrun Scholz von der Bürgerinitiative (BI) Lebenswertes Uetersen an ihrem Infostand in der Fußgängerzone nicht. Immer wieder blieben Passanten stehen und kamen mit ihnen über das Bürgerbegehren und den angestrebten Bürgerentscheid zur Bewahrung der Feuchtwiese an der Kleinen Twiete ins Gespräc...

