Neue Betreiber : Gaststätte An'n Himmelsbarg in Moorrege öffnet neu als „Ydrama“

Das Steak House Grando Sukredo war bereits seit November 2020 geschlossen. Nun eröffnen neue Betreiber die gemeindeeigene und einzige Gaststätte in Moorrege mit neuem Namen und neuem Konzept.

Moorrege | Lange waberten Gerüchte über eine dauerhafte Schließung durch Moorrege, nun steht fest: Die Gaststätte An'n Himmelsbarg wird wieder öffnen. Und zwar mit neuem Namen, neuen Betreibern und einem neuen Konzept. Das Steak House Grando Sukredo ist Geschichte. Am Donnerstag, 19. August, wollen Niko Georgoulas und Ilias Lazidis in den Räumlichkeiten in der K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.