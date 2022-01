Feuerwehr im Einsatz : Fußgängerzone in Uetersen: Mülleimer qualmt in Mehrfamilienhaus

Am Dienstagabend (11. Januar) rückte die Feuerwehr Uetersen zur Fußgängerzone aus. In einem kombinierten Wohn- und Geschäftshaus piepte ein Rauchwarnmelder. In einer Wohnung war ein Mülleimer in Brand geraten.

