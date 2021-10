Aktion mit 20 Spielern : Fußballer der Sportfreunde Uetersen spenden Blut beim DRK

Die Männer aus der Kreisklasse B haben überwiegend Migrationshintergrund. Umso mehr freut sich der Uetersener DRK-Vorsitzende Baris Karabacak über die große Spendenbereitschaft am Freitag (21. Oktober).

Uetersen | Sportler sind Vorbilder, so heißt es. Die Fußballer der Sportfreunde Uetersen, die derzeit um den Aufstieg in die Kreisklasse kämpfen, wollen dem entsprechen und haben sich zur Blutspende angemeldet. Der Aderlass der Kicker aus der Rosenstadt erfolgt am Freitag (22. Oktober) beim DRK Uetersen. Zehn Erstspender sind dabei, was Uetersens DRK-Chef Baris ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.