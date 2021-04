Fußball : Torwart-Schule Sascha Brandt kommt erneut zum Moorreger SV

Der ehemalige Torwart-Coach des MSV Duisburg bietet am Pfingstsonnabend, 22. Mai, Gruppentraining am Himmelsbarg an.

Moorrege | Torhüter führen im Fußball deutlich weniger Zweikämpfe als Feldspieler – von Eins-gegen-Eins-Duellen und Luft-Attacken, während sie Flanken abfangen, einmal abgesehen. Insofern bringt die Corona-Beschränkung, dass im Jugend- und Amateurbereich nur kontaktfrei Sport getrieben darf, für das Torwart-Training keinerlei Einschränkungen mit sich. Dies ma...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.