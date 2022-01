Fußball-Testspiel : Rasensport Uetersen verliert nach Pausen-Führung beim SC Victoria

Nach einer starken ersten Halbzeit, in der Philipp Ehlers mit einem Foulelfmeter für die 1:0-Führung sorgte, hatten die Rosenstädter bei den klassenhöheren Hamburgern am Ende doch deutlich das Nachsehen.

Uetersen | So wie am Dienstag (25. Januar) vor der Pause an der „Hoheluft“ haben die Landesliga-Fußballer von Rasensport Uetersen eine Chance, sich aus dem Abstiegskampf der Staffel 1 herauszuhalten. Trainer Peter Ehlers sparte nicht mit Lob. „Da waren wir richtig Klasse und haben uns in der Defensive keine Blöße gegeben.“ Scharkowski schnürt Viererpack Da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.