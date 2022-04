Fußball-Oberliga-Abstiegsrunde : Union Tornesch kassiert Rückschlag und Heimpleite gegen Bramfelder SV

Anstatt mit einem Sieg dem Klassenerhalt ein großes Stück näher zu kommen, unterliegt das Team von Trainer Thorben Reibe am Sonntag (3. April) mit 1:4, obwohl Björn Dohrn früh für die Führung gesorgt hatte.

Tornesch | Zwölf Tage nach dem 3:1 im Nachhol-Hinspiel auch das Rückspiel gegen den Bramfelder SV zu gewinnen, wäre „ein riesiger Schritt in Richtung Klassenerhalt gewesen“, befand Thorben Reibe. Der Konjunktiv lässt es bereits erahnen: Seine Oberliga-Fußballer des FC Union Tornesch verpassten es, sich ihrem Saisonziel weiter zu nähern, denn sie kassierten am So...

