Fußball-Oberliga : Nach 13 Monaten Pause: Norman Baese steht wieder im Tor von Union Tornesch

Weil seine Hand-Operation um ein halbes Jahr verschoben wurde, konnte der 27-Jährige am Sonntag (21. November) gegen den Niendorfer TSV endlich zwischen die Pfosten zurückkehren.

Tornesch | Nicht mit einem Gips an der Hand unter den Zuschauern weilend, sondern im Trikot und seinen Händen in Torwarthandschuhen mitspielend verfolgte Norman Baese am Sonntag (21. November) die Oberliga-Partie seines FC Union Tornesch gegen den Niendorfer TSV (1:4). „Eigentlich sollte ich vor zwei Wochen operiert werden“, erklärte der 27-Jährige, der sich ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.