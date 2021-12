Fußball-Oberliga : Weihnachts- und Abschiedsfeier: Jan Nötzelmann verlässt Union Tornesch

Nach Mittelfeldmann Jan Aufgebauer (zum VfL Pinneberg) verlässt in der Winterpause auch Verteidiger Jan Nötzelmann den FC Union Tornesch, weil er in Kiel studiert. Vermutlich geht er zum TSV Bordesholm.

Tornesch | Drei Spielerväter sahen am Sonnabend (11. Dezember) den dritten Saisonsieg der Fußballer des FC Union Tornesch in der Oberliga Hamburg. Dass er nun in Heide lebt und eine rund 80 Kilometer lange Anfahrt hatte, hielt Thies Dohrn nicht davon ab, zusammen mit Stefan Moritz und Stefan Stahnke den historischen 6:2-Erfolg gegen den Hamburger SV III anzusch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.