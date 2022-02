Fußball-Oberliga-Abstiegsrunde : Trainer und Spieler haben Corona: Nächste Absetzung für Union Tornesch

Weil sich neben Chefcoach Thorben Reibe auch Akteure infizierten, wurde die für Sonntag (27. Februar) geplante Partie beim Bramfelder SV abgesetzt. Mut macht das 1:1 im Test gegen Regionalligist Altona 93.

Tornesch | Nur gute 20 Minuten fährt Thorben Reibe von seinem Haus im Itzehoer Westen zum Torneum. Innerhalb dieser kurzen Zeit verschlechterte sich sein Gesundheitszustand am Dienstagabend (22. Februar) so sehr, dass der Trainer der Oberliga-Fußballer des FC Union Tornesch umdrehte und wieder nachhause fuhr. Am Mittwochnachmittag hatte er dann nach einem positi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.