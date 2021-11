Fußball-Landesliga : Rasensport Uetersen und Trainer Matthias Jobmann trennen sich sofort

Weil zwei der jüngsten drei Liga-Heimspiele nach schwacher Leistung verloren gingen, trafen sich der Vorstand und der Coach zu Gesprächen, an deren Ende eine einvernehmliche Trennung stand.

Uetersen | Es ist das erste Mal in der nun sechsjährigen Geschichte des Vereins Rasensport Uetersen, dass der Trainer der Liga-Mannschaft während einer Saison „Servus“ sagt. Am gestrigen Donnerstagabend war es soweit: Der Rasensport-Vorstand traf sich mit Matthias Jobmann zu „einem sehr guten und konstruktiven Gespräch“, wie der Coach selbst es ausdrückte. Am En...

