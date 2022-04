Fußball-Bezirksliga : Mit Philippe Schümanns Dreierpack: Heidgrabener SV feiert zweiten 5:1-Sieg in Folge

Das Team von Trainer Ove Hinrichsen triumphierte am Sonntag (10. April) gegen Blau-Weiß 96 Schenefeld deutlich. Trotzdem sieht der Coach noch Luft nach oben.

Heidgraben | „Heute hältst du bitte mal nicht ganz so gut.“ Diesen vor dem Anpfiff von Andreas Wilken, Fußball-Abteilungsleiter von Blau-Weiß 96 Schenefeld und dort einst sein Jugend-Trainer, geäußerten Wunsch ignorierte Shawn Klenz. Zwar musste der Torwart der Bezirksliga-Fußballer des Heidgrabener SV am gestrigen Sonntag einmal hinter sich greifen, doch am Ende ...

