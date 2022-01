Zugunsten der Sternenbrücke : Für das Kinderhospiz: Uetersener Schülerinnen versteigern Gemälde

Das Thema bewegt viele: Welche Rechte hat ein Mensch hinsichtlich seines Sterbens? Drei Uetersener Gymnasiastinnen haben sich damit befasst. Entstanden ist ein Bild, das zugunsten der Sternenbrücke versteigert werden soll.

Uetersen | „Menschenrechte“, so lautete ein Thema am Ludwig-Meyn-Gymnasium (LMG) in Uetersen, mit dem sich Oberstufenschüler im Fach Geschichte befassen durften, auch Anna-Livia Lehnert, ihre Schwester Layla-Marie und Carlotta Lange. Das übergeordnete Thema wurde in Teilprojekte untergliedert. Die drei Schülerinnen widmeten sich dabei dem Thema „Rechte der Sterb...

